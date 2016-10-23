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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Фильм о Сергее Михайлёве стал призёром фестиваля спортивного кино// 23.10.2016
Жюри всероссийского фестиваля спортивных фильмов оценило работу башкирских журналистов
Журналисты телеканала БСТ удостоены третьего места на фестивале спортивного кино. Жюри всероссийского конкурса не смогло оставить без внимания историю «золотого» для уфимского хоккея тренера Сергея Михайлёва.
А вот и сам фильм:
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© "МедиаКорСеть", 2016
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