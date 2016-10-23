Фильм о Сергее Михайлёве стал призёром фестиваля спортивного кино

22.10.2016

Альфия Каримова: Делайте все с любовью Дочь Мустая Карима рассказала, что было главным в творчестве народного поэта Башкортостана

21.10.2016

Фонд имени Мустая Карима вручил гранты исследователям его творчества Церемония традиционно состоялась в Башкирском государственном университете в Уфе 20 октября – в день рождения Мустая Карима.