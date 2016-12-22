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Судьбоносная встреча в космосе произойдет на глазах уфимцев

Кристина ДЕЙНЕКО // 22.12.2016
Счастье, страх, любовь, ненависть, желание жить и опять счастье, и это все на большом экране.

Представьте, Вы решили начать новую жизнь. Заплатили, думаю немало, за то чтобы отправиться на другую планету. Путь туда не близкий, до пункта назначения («Обитель 2») 120 лет полета в космосе. Но всех клиентов вводят в глубокий сон, в таком состоянии они не стареют, ничего не видят, не слышат, просто спят. Все системы работают исправно, их проверяли не раз, но ведь открытый космос – это не предсказуемо, что там может случиться, никто предугадать не может.

Главный герой одного из самых ожидаемых фильмов 2016 года «Пассажиры» -  Джэймс (Крис Пратт). Молодой мужчина работал на Земле инженером, но жизнь как-то не складывалась, и он решил начать все сначала. Заманчивая реклама по ТВ о новой планете для людей «Обитель 2» готова принять тех, кто мечтает о новой жизни. В общем, Джэймс решился, тем более, ему обещали (как и всем остальным) доставить его в новое место проживания в целости и сохранности, а главное ни на год не постаревшим.

Всех клиентов, ой, простите, жителей Новой Обители погрузили в состояние гибернации (спячки), загрузили на борт космического корабля и отправили в «Обитель 2». Стоит отметить, что судно находилось на автопилоте, командир и весь экипаж также были в состоянии спячки. На самом деле ничего удивительного нет. Как я и говорила, лететь до нового жилища 120 лет.

Но тут на пути космического судна попадается непредвиденное – метеоритный дождь, он и стал причиной разгибернации. Но проснулся только один человек, Джэймс, проснулся раньше всех на 90 лет. Когда он осознал всю серьезность и безысходность ситуации, то его собеседниками стал бармен-андроид, пару роботов и спящая Аврора.

Фантастическая мелодрама определенно понравится женщинам любого возраста. В фильме вы увидите  сцены любви, ненависти, страсти. Я сопереживала всем героям, даже роботам. Фильм желательно смотреть только в 3D, ведь только так вы увидите всю красоту космоса.  Представить себя пассажиром космического судна можно уже сегодня. С 22 декабря "Пассажиры" вышел в прокат во всех кинотеатрах Уфы.

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