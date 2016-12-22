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Стало известно о маршруте «Рождественского Каравана Coca-Cola» в Уфе// 22.12.2016
Благотворительная акция пройдет в преддверии Нового года.
«Рождественский Караван Coca-Cola» со знаменитой мелодией «Праздник к нам приходит» приедет в Уфе 24 декабря. Сначала автомобили подъедут в 15:00 к ДК «Машиностроителей», далее, в 16:15, отправятся в башкирский республиканский детский дом №1 имени Шагита Худайбердина, где вручат деткам сладкие подарки. Потом, в 17:00 будут на площади Ленина, в 18:00 в парке Кашкадан, а в 19:00 караван прибудет в парк «Ватан» на главную республиканскую елку, после которого, в 20:00, будет в парке к/т «Орион».
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