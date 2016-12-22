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22 декабря, четверг
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В честь седьмого дня рождения IMAX дарит всем небывалые скидки// 22.12.2016
Любой сеанс в формате IMAX всего за 350 рублей.
Единственный в Башкирии кинозал формата IMAX 3D празднует свой седьмой день рождения. В честь праздника всех посетителей ждёт подарок: все сеансы на самом большом экране всего за 350 рублей. Хороший повод посмотреть самый ожидаемый фильм года «Изгой один. Звёздные войны. Истории.» в IMAX по цене обычного сеанса 3D. Картина уже стала лидером российского и международного формата. Приобрести билеты можно на сайте www.kinoufa.ru и в кассах кинокомплекса "Искра IMAX".
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