В честь седьмого дня рождения IMAX дарит всем небывалые скидки

Любой сеанс в формате IMAX всего за 350 рублей.

Единственный в Башкирии кинозал формата IMAX 3D празднует свой седьмой день рождения. В честь праздника всех посетителей ждёт подарок: все сеансы на самом большом экране всего за 350 рублей. Хороший повод посмотреть самый ожидаемый фильм года «Изгой один. Звёздные войны. Истории.» в IMAX по цене обычного сеанса 3D. Картина уже стала лидером российского и международного формата. Приобрести билеты можно на сайте www.kinoufa.ru и в кассах кинокомплекса "Искра IMAX".