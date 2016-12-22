22 декабря, четверг
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В честь седьмого дня рождения IMAX дарит всем небывалые скидки

// 22.12.2016
Любой сеанс в формате IMAX всего за 350 рублей.

Единственный в Башкирии кинозал формата IMAX 3D празднует свой седьмой день рождения. В честь праздника всех посетителей ждёт подарок: все сеансы на самом большом экране всего за 350 рублей. Хороший повод посмотреть самый ожидаемый фильм года «Изгой один. Звёздные войны. Истории.» в IMAX по цене обычного сеанса 3D. Картина уже стала лидером российского и международного формата. Приобрести билеты можно на сайте www.kinoufa.ru  и в кассах кинокомплекса "Искра IMAX".                                   

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

22.12.2016
Судьбоносная встреча в космосе произойдет на глазах уфимцев
Счастье, страх, любовь, ненависть, желание жить и опять счастье, и это все на большом экране.

22.12.2016
Стало известно о маршруте «Рождественского Каравана Coca-Cola» в Уфе
Благотворительная акция пройдет в преддверии Нового года.

21.12.2016
В Башкирии появился свой новогодний гимн
Исполнила новогоднюю песню девятилетняя Карина Акмухаметова.

21.12.2016
Юных жителей Башкирии приглашают принять участие в конкурсе чтецов
Стартует подача заявок на VI Всероссийский конкурс.

21.12.2016
В Уфе открывается фотовыставка «Иремель — 2016»
Она приурочена к наступающему Году экологии.

21.12.2016
Конкурс #классный2016: поделись историей и выиграй планшет
Конец года – это время подводить итоги и радоваться своим достижениям.

20.12.2016
3 кинозала Башкирии получат государственную поддержку
Средства выделяются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе

20.12.2016
Национальный Молодежный театр приглашает на новогодние сказки
За основу для спектакля «Волшебная мельница» была взята сказка Мустая Карима.

20.12.2016
Успейте воспользоваться льготой от государства
Ипотеку с государственной поддержкой не будут продлевать на 2017 год.

20.12.2016
Глава Уфы Ялалов обозлился на эвакуаторщиков, забирающих авто у больниц
Глава администрации возмутился случаями внезапного исчезновения транспорта пациентов.

19.12.2016
В Уфе начинается прокат фильма "Пассажиры"
Это одна из самых ожидаемых новинок зимы.

19.12.2016
В Уфе девушка перевозила елку на кабриолете
Девушку не испугал сильный мороз и она села за руль своего автомобиля.

19.12.2016
Уфимский музыкант снял клип в аварийном доме
Таким образом Харт Исхаков хочет обратить внимание властей Башкирии на проблемы жителей этого здания.

19.12.2016
В Уфе прошел новогодний мясной фестиваль
«Ит-фест» прошел в столице республики с размахом.

19.12.2016
В Башкирии подвели итоги Года кино
В республике сняли две полнометражные картины

18.12.2016
В Уфе прошел парад Дедов Морозов
Мальчишки и девчонки рассказывали Дедушке стихи Пушкина и Лермонтова.

18.12.2016
Константин Толкачев: Рекомендую сходить на выходные на «28 панфиловцев»
По мнению спикера парламента, кино продолжает традиции советской классики, на него можно сходить с детьми.


  
ФОТОФАКТ
В Уфе завершилось строительство главных ледовых городков

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"