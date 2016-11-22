|
22 ноября, вторник
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Иваново установлен памятник поэту Михаилу Дудину, другу Мустая Карима// 22.11.2016
Память поэта увековечена к 100-летию со дня его рождения.
Фото: из архива дочери Мустая Карима
В Иваново установлен памятник поэту Михаилу Дудину, сообщает телеканал Россия 1. Он был другом башкирского писателя и поэта Мустая Карима. Они познакомились в 1947 году на семинаре молодых писателей в Москве и сохранили теплые отношения на всю жизнь. Дети Мустая Карима вспоминают Дудина не иначе как "дядю Мишу". Он похоронен в Фурмановском районе Ивановской области.
- Сострадание Михаила Дудина, - говорил дед, - всегда было действенным». Он поехал в Кляш, родной аул деда, чтобы там, где родились его стихи перевести их на русский язык. Первая книга Мустая Карима, на русском языке, которая называлась «Цветы на камне» вышла в свет в переводе Михаила Дудина. Он уже тогда хорошо знал, что стихи могут быть написаны где угодно – на войне, на чужбине, в неволе – но рождаются они только на земле поэта. Михаил Дудин своими приездами и переводами стихов Мустая Карима поддержал молодого поэта, - вспоминает внук Мустая Карима, ныне председатель совета Плесского городского поселения Тимербулат Каримов.
Внук поэта вспоминает о том, что в как-то в один из приездов Михаил Дудин рассказал его деду о том, что закончил новую поэту о войне. Там он очень вольно пересказал стихотворение про Мустая Карима про цветы, которые выросли на камне.
- Дело не в стихотворении. Дело в другом. Не знаю , как ты примешь, мой главный герой Карим умирает. По нашему обычаю я хотел ввести в заблуждение смерть, которая охотилась за тобой. Герой умирает, а ты будешь жить, - сказал тогда Мустаю Кариму Михаил Дудин.
- Мой дед после этого прожил долгую жизнь. Умер он в 85 лет. Все эти долгие годы Михаил Дудин и Мустай Карим оставались близкими по духу людьми, в их творчестве была своеобразная перекличка, - рассказал Тимербулат Каримов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
22.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Иваново установлен памятник поэту Михаилу Дудину, другу Мустая Карима
22.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина будут судить за аферу с землей
22.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии в этом году будет больше распространен гонконгский грипп
22.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Вахтовики из Башкирии провалились под лед в Коми
22.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа узнает своих героев
21.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфимцев попросили «Подарить ребенку книгу»
21.11.2016 // СПОРТ
Игрок «Уфы» претендует на премию лучший молодой футболист России
21.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
На охрану резиденции Хамитова из бюджета республики выделят более 4 миллионов
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте