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В Иваново установлен памятник поэту Михаилу Дудину, другу Мустая Карима

Наталья КУЗНЕЦОВА // 22.11.2016
Память поэта увековечена к 100-летию со дня его рождения.

Фото: из архива дочери Мустая Карима

В Иваново установлен памятник поэту Михаилу Дудину, сообщает телеканал Россия 1. Он был другом башкирского писателя и поэта Мустая Карима. Они познакомились в 1947 году на семинаре молодых писателей в Москве и сохранили теплые отношения на всю жизнь. Дети Мустая Карима вспоминают Дудина не иначе как "дядю Мишу". Он похоронен в Фурмановском районе Ивановской области.

- Сострадание Михаила Дудина, - говорил дед, - всегда было действенным». Он поехал в Кляш, родной аул деда, чтобы там, где родились его стихи перевести их на русский язык. Первая книга Мустая Карима,  на русском языке, которая называлась «Цветы на камне» вышла в свет в переводе Михаила Дудина. Он уже тогда хорошо знал, что стихи могут быть написаны где угодно – на войне, на чужбине, в неволе – но рождаются они только на земле поэта. Михаил Дудин своими приездами и  переводами стихов Мустая Карима поддержал молодого поэта, -  вспоминает внук Мустая Карима, ныне председатель совета Плесского городского поселения Тимербулат Каримов.

Внук поэта вспоминает о том, что в как-то в один из приездов Михаил Дудин рассказал его деду о том, что закончил новую поэту о войне. Там он очень вольно пересказал стихотворение про Мустая Карима про цветы, которые выросли на камне. 

- Дело не в стихотворении. Дело в другом. Не знаю , как ты примешь, мой главный герой Карим умирает. По нашему обычаю я хотел ввести в заблуждение смерть, которая охотилась за тобой. Герой умирает, а ты будешь жить, - сказал тогда Мустаю Кариму Михаил Дудин. 

 - Мой дед  после этого  прожил долгую жизнь. Умер он в 85 лет. Все эти долгие годы Михаил Дудин и Мустай Карим оставались близкими по духу людьми, в их творчестве была своеобразная перекличка, - рассказал Тимербулат Каримов. 

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