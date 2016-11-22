Как сэкономить на подарках более двух миллионов рублей

Новый год – время настоящих чудес, удивительных сюрпризов и исполнения желаний. И если дети хотят получить в подарок игрушку, конструктор или, к примеру, коньки, то исполнить мечту взрослых бывает порой сложнее. Осуществить мечту многих уфимцев сегодня взялась Группа Компаний «Госстрой», которая в преддверии новогодних праздников объявила о розыгрыше роскошной квартиры бизнес-класса в центре Уфы.

Чтобы стать участником акции, необходимо до 10 января 2017 года приобрести специальный новогодний подарок с логотипом ГК «Госстрой» в любом магазине сети супермаркетов «Матрица». ГК «Госстрой» с душой подошла к выбору подарка – и в его составе только самые вкусные и любимые сладости, которыми вы порадуете своих друзей, коллег и родных.

Далее нужно зарегистрировать уникальный код, указанный в чеке, на сайте ГК «Госстрой» или на сайте www.matrixufa.ru либо отправив его на номер 8 9177771148. И не забудьте сохранить чек!

Розыгрыш призов состоится 14 января 2017 года в прямом эфире телеканала БСТ. Желаем удачи, и пусть ваша новогодняя мечта сбудется!