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22 ноября, вторник
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В Уфе покажут фильм о современной истории любви «14+»// 22.11.2016
Вход бесплатный, возрастное ограничение 16+.
26 ноября в 19:30 в центре современного искусства «Облака» (Бакалинская, 3) в зале «Малина» пройдет показ «14+» современной истории любви Ромео и Джульетта.
Будет представлена работа молодого режиссера Андрея Зайцева, в которой идет повествование о всепоглощающей силе любви. «14+» впервые показали на Берлинском фестивале, а в России премьера картины состоялась на «Кинотавре».
Возрастное ограничение – 16+, вход бесплатный.
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