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Альфия Каримова: Делайте все с любовью// 22.10.2016
Дочь Мустая Карима рассказала, что было главным в творчестве народного поэта Башкортостана
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
На этой неделе мы отметили 97 день рождения великого гражданина, нашего любимого народного поэта Башкортостана Мустая Карима. В Национальном молодежном театре в память о выдающемся башкирском писателе был дан спектакль «Башкирская пленница» по пьесе «Похищение девушки». Почетными гостями праздника стали дочь Мустая Карима Альфия Мустаевна Каримова и внук Тимербулат Каримов. В фойе театра силами сотрудников театра была подготовлена выставка, посвященная жизни и творчеству поэта. В нее вошли личные вещи, фотографии, афиши спектаклей по мотивам произведений Мустая Карима.
Дочь драматурга, поэта и писателя Альфия Каримова в интервью Медиакорсети поделилась своими воспоминаниями об отце.
Дочь народного поэта Башкортостана считает, что книги развивают человека, они даже пахнут по разному.
- Возникает ощущение, что ты соприкасаешься со временем, электронные книги лишены этой окраски, - отметила Альфия Каримова. – Но даже если молодые люди читают книги в электронном формате, то пусть это будет не чтиво, а настоящая литература.
По мнению нашей собеседницы, ее отец любил жизнь, свою семью, друзей, республику, нашу большую страну и все его произведения пронизаны этим прекрасным чувством.
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