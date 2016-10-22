Альфия Каримова: Делайте все с любовью

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Дочь Мустая Карима рассказала, что было главным в творчестве народного поэта Башкортостана

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

На этой неделе мы отметили 97 день рождения великого гражданина, нашего любимого народного поэта Башкортостана Мустая Карима. В Национальном молодежном театре в память о выдающемся башкирском писателе был дан спектакль «Башкирская пленница» по пьесе «Похищение девушки». Почетными гостями праздника стали дочь Мустая Карима Альфия Мустаевна Каримова и внук Тимербулат Каримов. В фойе театра силами сотрудников театра была подготовлена выставка, посвященная жизни и творчеству поэта. В нее вошли личные вещи, фотографии, афиши спектаклей по мотивам произведений Мустая Карима.

Дочь драматурга, поэта и писателя Альфия Каримова в интервью Медиакорсети поделилась своими воспоминаниями об отце.

- Одиннадцатый день рождения встречаем без папы. Это грустно, но я больше радуюсь, что папа был с нами долго. Долгую жизнь прожил. Это счастье, что он был с нами, и не только с нами. А со всеми людьми, кто его окружал. Очень многие ко дню рождения Мустая Карима относятся, как к празднику. И это очень радует, - сказала Альфия Мустаевна.

Дочь народного поэта Башкортостана считает, что книги развивают человека, они даже пахнут по разному.

- Возникает ощущение, что ты соприкасаешься со временем, электронные книги лишены этой окраски, - отметила Альфия Каримова. – Но даже если молодые люди читают книги в электронном формате, то пусть это будет не чтиво, а настоящая литература.

По мнению нашей собеседницы, ее отец любил жизнь, свою семью, друзей, республику, нашу большую страну и все его произведения пронизаны этим прекрасным чувством.