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Камиль Зиганшин за роман «Золото Алдана» получил «Золотого витязя»// 22.10.2016
На Ставрополье завершился VII Международный славянский литературный форум
В Ставропольском крае прошел VII Международный славянский литературный форум «Золотой витязь». В номинация «Проза» дипломом Золотой Витязь отмечен роман писателя и путешественника, руководителя отделения Русского географического общества в Башкирии Камиля Зиганшина «Золото Алдана». Вместе с ним золотые дипломы в этой номинации присуждены писателям из Греции (Афины), Москвы, Томска, США (Лос-Анжелес).
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