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В Башкирии появился свой новогодний гимн// 21.12.2016
Исполнила новогоднюю песню девятилетняя Карина Акмухаметова.
Госкомитет по туризму представил новогодний гимн Башкирии. Песня была записана в рамках проекта «Башкортостан новогодний - 2017», как и весь проект она призвана повысить туристическую привлекательность региона в период новогодних праздников. Ожидается, что песня будет звучать на всех новогодних праздниках, проводимых при участии властей, так же трек будет воспроизводится во всех ледовых городках Башкирии.
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