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21 декабря, среда
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На флешмоб «Уфа – самый танцевальный город России» пришло 1500 человек// 21.12.2016
Танцевали все от мала до велика.
Фото: http://mgazeta.com/
Вчера, 20 декабря, несмотря на сильный мороз состоялся танцевальный флешмоб «Уфа – самый танцевальный город России». Более тысячи молодых людей танцевали на площади «ВДНХ» под современные хиты. В течение трех недель участники бесплатно учились у 15 профессиональных хореографов. Амбициозные организаторы планируют собрать более пяти миллионов просмотров на Ютубе этого действа, которое было запечатлено камерами многочисленных операторов.
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