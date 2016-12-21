Юных жителей Башкирии приглашают принять участие в конкурсе чтецов

21.12.2016

Конкурс #классный2016: поделись историей и выиграй планшет Конец года – это время подводить итоги и радоваться своим достижениям.

20.12.2016

3 кинозала Башкирии получат государственную поддержку Средства выделяются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе

20.12.2016

Национальный Молодежный театр приглашает на новогодние сказки За основу для спектакля «Волшебная мельница» была взята сказка Мустая Карима.

20.12.2016

Успейте воспользоваться льготой от государства Ипотеку с государственной поддержкой не будут продлевать на 2017 год.

19.12.2016

В Уфе девушка перевозила елку на кабриолете Девушку не испугал сильный мороз и она села за руль своего автомобиля.

19.12.2016

Уфимский музыкант снял клип в аварийном доме Таким образом Харт Исхаков хочет обратить внимание властей Башкирии на проблемы жителей этого здания.