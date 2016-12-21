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Юных жителей Башкирии приглашают принять участие в конкурсе чтецов// 21.12.2016
Стартует подача заявок на VI Всероссийский конкурс.
В Уфе стартует подача заявок на VI Всероссийский конкурс юных чтецов. Финалисты из различных регионов поедут в Международный детский центр «Артек».
В 2017 году в России состоится Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». В нем могут принять участие дети от 10 до 16 лет. Кажому конкурсанту дается 5 минут на чтение вслух любимого произведение. Главное, чтобы оно было не из школьной программы. Для поездки в центр выберут 258 лучших чтецов России.
Все будущие участники должны пройти регистрацию на сайте youngreaders.ru
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