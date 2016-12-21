В Уфе открывается фотовыставка «Иремель — 2016»

Она приурочена к наступающему Году экологии.

22 декабря в «Облаках» открывается фотовыставка «Иремель — 2016». Любители и профессионалы фотоискусства посетили природный парк «Иремель», чтобы запечатлеть всю красоту этого места в предверии Года экологии.

Гора Иремель давно стала центром притяжения туристов. Одноименный природный парк каждый год посещают более 15 тысяч человек. На конкурс, в котором приняли участие и любители, и профессионалы, было отобрано порядка 50 лучших работ.