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21 декабря, среда
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В Уфе открывается фотовыставка «Иремель — 2016»// 21.12.2016
Она приурочена к наступающему Году экологии.
22 декабря в «Облаках» открывается фотовыставка «Иремель — 2016». Любители и профессионалы фотоискусства посетили природный парк «Иремель», чтобы запечатлеть всю красоту этого места в предверии Года экологии.
Гора Иремель давно стала центром притяжения туристов. Одноименный природный парк каждый год посещают более 15 тысяч человек. На конкурс, в котором приняли участие и любители, и профессионалы, было отобрано порядка 50 лучших работ.
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