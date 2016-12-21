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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила приложение для прямых трансляций VK Live

Ольга КОРЗИК // 21.12.2016
Оно уже доступно в App Store.

Крупнейшая европейская социальная сеть «ВКонтакте» запустило приложение для прямых трансляций  VK Live.

VK Live — это приложение для ведения прямого эфира из любой точки мира, которым может воспользоваться каждый пользователь ВКонтакте. Трансляция видео доступна как в самом приложении, так и на личных страницах и сообществах социальной сети. На первом экране VK Live доступен список всех активных трансляций. 

Теперь авторы прямых эфиров смогу зарабатывать на своих видео. Ведь новое приложение предусматривает возможность отправки подарков от зрителей.

- Зрители смогут поддержать кумиров с помощью новых подарков, которые доступны только в VK Live. Авторы трансляций получат не только приятный виртуальный сувенир, но и смогут заработать деньги вместе с каждым полученным подарком, - рассказал руководитель проекта «Видео» Михаил Карпов.

.В сентябре 2016 года ВКонтакте запустила бета-тестирование стриминговой платформы для игровых трансляций на сайте. С этого времени «ВК» стала транслировать все самые значимые значимые киберспортивные соревнования, включая The International, The Boston Major, матчи всех звёзд League of Legends. Тестирование прямых эфиров началось в сентябре 2015 года: с того момента участие в #VKLive приняли мировые звёзды шоу-бизнеса и спортсмены, политики и бизнесмены. 

Как уверяют создатели, для App Store мобильное приложение уже доступно, версия для Android появится в ближайшее время.

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