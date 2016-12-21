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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила приложение для прямых трансляций VK Live// 21.12.2016
Оно уже доступно в App Store.
Крупнейшая европейская социальная сеть «ВКонтакте» запустило приложение для прямых трансляций VK Live.
VK Live — это приложение для ведения прямого эфира из любой точки мира, которым может воспользоваться каждый пользователь ВКонтакте. Трансляция видео доступна как в самом приложении, так и на личных страницах и сообществах социальной сети. На первом экране VK Live доступен список всех активных трансляций.
Теперь авторы прямых эфиров смогу зарабатывать на своих видео. Ведь новое приложение предусматривает возможность отправки подарков от зрителей.
.В сентябре 2016 года ВКонтакте запустила бета-тестирование стриминговой платформы для игровых трансляций на сайте. С этого времени «ВК» стала транслировать все самые значимые значимые киберспортивные соревнования, включая The International, The Boston Major, матчи всех звёзд League of Legends. Тестирование прямых эфиров началось в сентябре 2015 года: с того момента участие в #VKLive приняли мировые звёзды шоу-бизнеса и спортсмены, политики и бизнесмены.
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