21 декабря, среда
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Конкурс #классный2016: поделись историей и выиграй планшет

Константин КЛИМОВ // 21.12.2016
Конец года – это время подводить итоги и радоваться своим достижениям.

Кто-то купил квартиру, у кого-то родился первый ребенок, кто-то получил диплом или занял важную должность. Расскажите в своих аккаунтах в «Инстаграме», «Вконтакте» и «Фейсбуке», за что вы благодарны 2016 году, и самые оригинальные и трогательные фотографии и истории будут награждены подарками от ГК «Госстрой». Главный приз – 4G планшет от Lenovo.

Побороться за подарок очень просто! Вот что нужно сделать:

1) Красиво сфотографируйте то, чем вас порадовал 2016 год;

2) С 20 по 26 декабря выложите снимок и небольшой рассказ о нем в одной из социальных сетей: «Инстаграм», «Вконтакте» или «Фейсбук»;

3) Поставьте хештеги #госстрой и #классный2016;

4) Откройте ваш аккаунт, если он закрытый, чтобы мы увидели фото;

5) Дождитесь 27 декабря, когда мы объявим результаты конкурса.

Уходящий 2016-й был очень продуктивным и для Группы Компаний «Госстрой». Один из ведущих застройщиков региона ввел в эксплуатацию первый дом комфорт-квартала «Московский», улучшил свои позиции в федеральном рейтинге застройщиков, представил концепцию первого жилья для молодых уфимцев IDEЯ, разработал стандарт жилья бизнес-класса и реализует его в коллекции жилых комплексов «Эрмитаж». Благодаря сотрудничеству с УГАИК также смог предоставить ипотеку со ставкой 8,5%. Теперь ГК «Госстрой» предлагает вместе вспомнить о том, что хорошего было у нас в уходящем 2016 году!

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