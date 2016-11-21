Два уфимских жилых комплекса получили награды конкурса на лучший инновационный проект

Константин КЛИМОВ

Финал всероссийского конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков стал счастливым для двух уфимских жилых комплексов.

Фото: nopriz.ru

Два уфимских жилых комплекса стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший инновационный проект, организованного Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

В номинации «Лучший проект экономкласса» первое место занял жилой комплекс «Фестиваль», находящийся в Уфе в буквально в двух шагах от торгового комплекса «Мир». Члены жюри отметили большой подземный паркинг на 529 машиномест, наличие которого позволило освободить дворовое пространство и построить хорошую детскую площадку.

Третье место в номинации лучший проект премиум-класса занял жилищно-деловой комплекс «Четыре сезона» на проспекте Октября. Возвышающаяся над пятиэтажным жилым массивом в географическом центре Уфы высотка, обладает всеми качествами современного жилого комплекса, а технические инновации способны удивить не только уфимцев, но и избалованных жителей мировых столиц. Ранее комплекс «Четыре сезона» уже отмечался наградами престижных конкурсов, так месяц назад была получена награда архитектурного фестиваля «Зодчество».

Интересной деталью стал тот факт, что оба жилых комплекса построены группой компаний «Жилстройинвест», ранее никакой строительной организации, представленной в конкурсе, не удавалось получить призы в двух номинациях.