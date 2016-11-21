|
21 ноября, понедельник
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Стало известно, когда в Уфе пройдет парад Дедов Морозов// 21.11.2016
Мероприятие запланировано на 18 декабря.
В Уфе 18 декабря на площади у Олимпик-парка пройдет парад Дедов Морозов
- В программе мероприятия - культурно-массовые, развлекательные и спортивные конкурсы, а также катание с горки, перетягивание каната и бег. Самых азартных гостей будут ждать старинные забавы - метание валенка, прыжки в мешке и игра «Царь горы». Победителей и участников конкурсов ждут приятные сюрпризы и подарки от организаторов и партнёров мероприятия, следует из сообщения пресс-службы мэрии Уфы.
Принять участие в мероприятии могут все желающие.
Заявки принимаются на электронный адрес [email protected] с 21 ноября 2016 года в свободной форме. Справки по телефону: 8 (347) 22-42-108.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфу вернулись девяностые
21.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Администрацию Уфы просят убрать наледь с улиц и тротуаров города
20.11.2016 // ПУЛЬС
Вице-премьер Башкирии рассказал, почему в Башкирии плохие дороги
20.11.2016 // ПЕРСОНА
Динар Гильмутдинов поделился мнением о пьяных за рулем
20.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидается потепление
20.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Архитектор из Нидерландов призвал Хамитова сохранять исторические объекты в Уфе
20.11.2016 // ПУЛЬС
Глава ВТБ: Сделка по продаже «Башнефти» очень выгодна государству
20.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе у пятерых водителей-наркоманов отобрали права
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте