21 ноября, понедельник
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Стало известно, когда в Уфе пройдет парад Дедов Морозов

Ольга КОРЗИК // 21.11.2016
Мероприятие запланировано на 18 декабря.

В Уфе 18 декабря на площади у Олимпик-парка пройдет парад Дедов Морозов

- В программе мероприятия - культурно-массовые, развлекательные и спортивные конкурсы, а также катание с горки, перетягивание каната и бег. Самых азартных гостей будут ждать старинные забавы - метание валенка, прыжки в мешке и игра «Царь горы». Победителей и участников конкурсов ждут приятные сюрпризы и подарки от организаторов и партнёров мероприятия, следует из сообщения пресс-службы мэрии Уфы.

Принять участие в мероприятии могут все желающие.

Заявки принимаются на электронный адрес [email protected] с 21 ноября 2016 года в свободной форме. Справки по телефону: 8 (347) 22-42-108.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

20.11.2016
Архитектор из Нидерландов призвал Хамитова сохранять исторические объекты в Уфе
Он отметил, что никто не поедет из Москвы, Санкт-Петербурга или Владивостока в Уфу, чтобы увидеть то, что они могут увидеть и в своих городах.

19.11.2016
В Уфе прошла премьера по мотивам рассказов Шукшина
Спектакль – плод работы студии Катрины Душанбаевой.

18.11.2016
Национальный симфонический оркестр Башкирии изменил свой бренд
Концепция нового стиля объединяет национальные мотивы, орнаменты и символ ноты.

18.11.2016
Вместо «Матча звёзд» Уфа получит «Неделю звёзд»
КХЛ опубликовал календарь недели звёзд хоккея 2017, которая пройдёт в Уфе.

18.11.2016
В Башкирии пройдет международный день благотворительности
В Благовещенске состоится благотворительная ярмарка.

18.11.2016
В Уфе музей Боевой славы проведет фестиваль мультфильмов
25 ноября Республиканский музей Боевой Славы откроет свои двери для любителей анимации.

18.11.2016
Как сэкономить на предновогодних акциях
Квартира за 1 млн 550 тыс рублей - это возможно в Уфе.

18.11.2016
В Башкирии пройдет кинофорум «Золотая коллекция Госфильмфонда»
Вход на кинофорум абсолютно бесплатный.

17.11.2016
В Уфе бесплатно выявят болезни дыхательных путей
Акция будет проходить два дня.

17.11.2016
В Уфе пройдет финальная игра высшей лиги КВН
За приз будут бороться шесть финалистов.

16.11.2016
В Уфе установили частный светофор
Так называемый «пешеходный светофор» поможет снизить количество ДТП с участием пешеходов.

16.11.2016
Уфимцев пригласили в ТЦ "Башкирия" на благотворительный концерт «Музыка лечит»
Все собранные средства пойдут на лечение 6-летней Лизы Ширяевой.

16.11.2016
В Башкирии отпразднуют 100-летие Мустая Карима
Юбилей поэта пройдет в 2019 году.

15.11.2016
«Наши дети» в Уфе попросили горожан нарисовать Фею
Фонд объявил о проведении конкурса "Феерия ДОБРА".

15.11.2016
Вконтакте расскажет, что было ровно сто лет назад
У пользователей соцсети появилась возможность узнать, что ежедневно происходило ровно сто лет назад.

14.11.2016
В Уфе представят архитектурные проекты к 100-летию Башкортостана
Выставка продлится в ЦСИ «Облака» до 16 декабря.

14.11.2016
Летчику-испытателю из Башкирии просят присвоить звание Героя России
Региональное отделение Федерации космонавтики начало сбор подписей в интернете.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"