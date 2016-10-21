Уфимцев проверят на знание цитат своего мэра

21.10.2016

Фонд имени Мустая Карима вручил гранты исследователям его творчества Церемония традиционно состоялась в Башкирском государственном университете в Уфе 20 октября – в день рождения Мустая Карима.

17.10.2016

В Уфе сегодня откроют первый парклет Это небольшая площадка для отдыха пешеходов, размещенная на месте парковочных мест автостоянки.