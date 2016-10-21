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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцев проверят на знание цитат своего мэра// 21.10.2016
В Уфе городское издание сегодня запустило интернет-тест.
Уфимское интернет-издание Ufa-room запустило на своей странице тест «Угадываем цитаты градоначальника Уфы». Здесь уфимцам предлагают ответить на 10 вопросов, которые касаются высказываний Ирека Ялалова.
Например, надо ответить, является ли его высказыванием следующее: «Буду дубинку в руку брать и по головам стучать».
Пройти тест вы можете здесь.
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