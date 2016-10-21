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Уфимке Евгении Машко вручили медаль Материнской славы// 21.10.2016
Генеральный директор уфимской телекомпании «Mtelevision» воспитывает шестерых детей.
Евгения Машко известна тем, что смогла создать в Уфе популярный телеканал «Mtelevision», а также своей дружбой со звёздами российского шоу бизнеса. А еще она многодетная мама, и у неё пятеро мальчиков и девочка. Сегодня в правительстве Башкирии Евгении Машко была вручена медаль Материнской славы.
По словам самой светской львицы, шестеро детей это не предел, «если бог даст», то она готова родить снова. Ранее многодетная мама сообщала, что у ее бабушки было 13 детей, и ей есть к чему стремиться. На вопрос, кого воспитывать легче, девочку или мальчиков, знаменитая уфимка ответила шуткой.
- Легче воспитывать воспитанных детей, - сказала Евгения Машко. - В большой семье не забалуешь.
Всего медалями удостоены пятьдесят жительниц Башкирии.
От имени редакции поздравляем Евгению Машко с заслуженной наградой.
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