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21 октября, пятница
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Фонд имени Мустая Карима вручил гранты исследователям его творчества// 21.10.2016
Церемония традиционно состоялась в Башкирском государственном университете в Уфе 20 октября – в день рождения Мустая Карима.
Грантополучателями стали молодые ученые – филологи: два магистранта и аспирант факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ, изучающие литературное наследие народного поэта, писателя и драматурга.
Дипломы и именные гранты вручили дочь поэта - Альфия Каримова и его внук - Тимербулат Каримов.
Тимербулат Каримов рассказал о планах и проектах фонда.
Именные гранты учреждены Фондом имени Мустая Карима для поощрения и развития молодых ученых, изучающих творческое наследие поэта.
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