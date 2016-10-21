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Фонд имени Мустая Карима вручил гранты исследователям его творчества

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 21.10.2016
Церемония традиционно состоялась в Башкирском государственном университете в Уфе 20 октября – в день рождения Мустая Карима.

Грантополучателями стали молодые ученые – филологи: два магистранта и аспирант факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ, изучающие литературное наследие народного поэта, писателя и драматурга. 

Магистрант 2 курса Рустам Саяфи перевёл на персидский язык сборник стихов Мустая Карима. Гульдания Сагинбаева (также магистрант 2 курса) в своей научной работе исследует творчество Мустафы Сафича, а аспирант БашГУ Зарина Назырова посвятила исследованию «концептуальной сферы «Родина» в творчестве народного поэта Башкортостана» свою диссертацию.

Дипломы и именные гранты вручили дочь поэта - Альфия Каримова и его внук - Тимербулат Каримов. 

- Отец всегда очень трепетно относился к своему родному университету. Очень рада, что именно здесь молодые ученые активно занимаются исследованием его творческого наследия, - сказала Альфия Каримова. - Счастлива видеть, что студенты после окончания университета не уезжают, а остаются на своей родине – поднимают башкирскую культуру.

Тимербулат Каримов рассказал о планах и проектах фонда.

- Мы уже начали готовиться к празднованию 100-летия Мустафы Сафича. Мы хотим, чтобы этот праздник стал действительно народным для всей России - планируем провести мероприятия не только в Башкирии, но также в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, где творчество народного поэта Башкортостана вызывает интерес. – поделился учредитель Фонда имени Мустая Карима. 

- В сентябре наш фонд совместно с Литературным институтом имени Горького объявил конкурс для молодых переводчиков. Сейчас идет рассмотрение работ. Победители получат льготы при зачислении в Литературный институт на учебную программу для переводчиков с национальных языков, - добавил Тимербулат Каримов. Он также призвал молодых людей – абитуриентов, студентов - присылать на конкурс свои работы. 

Именные гранты учреждены Фондом имени Мустая Карима для поощрения и развития молодых ученых, изучающих творческое наследие поэта. 

В церемонии вручения грантов приняли участие потомки поэта, профессора, преподаватели и студенты.

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