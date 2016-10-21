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Ипотека под 11,2 процентов стала доступной клиентам "Госстроя"// 21.10.2016
Абсолют Банк аккредитовал все жилые комплексы Группы компаний "Госстрой".
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» аккредитовал все жилые комплексы Группы Компаний «Госстрой». Теперь будущие новосёлы имеют отличную возможность покупать квартиры по льготной программе – «Ипотека с государственной поддержкой» со ставкой 11,2% от одного из ведущих банков России. Кроме того, в банке действует программа по приобретению машино-мест на первичном рынке, позволяющая стать владельцем парковочного места в любом жилом комплексе ГК «Госстрой».
Сегодня Абсолют Банк входит в ТОП-40 крупнейших российских банков. Финансовая устойчивость банка подтверждается ведущими мировыми рейтинговыми агентствами.
Условия предоставления ипотеки клиентам ГК «Госстрой» от ПАО АКБ «Абсолют Банк»:
- ипотечная ставка: 11,2%
- первоначальный взнос: 20%
- срок кредитования: от 3 до 30 лет;
- максимальная сумма кредита: 3 млн. руб.;
По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.
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