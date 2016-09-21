Жители Башкирии смогут написать Большой этнографический диктант

Наталья КУЗНЕЦОВА

Республика присоединится к всероссийской просветительской акции.

Фото: novosti-saratova.ru

В Башкирии четвертого октября пройдет акция «Большой этнографический диктант». Каждый желающий сможет пройти тестирование по этнографии. По результатам проверки будут сформулированы рекомендации учебных программ. Акция в этот день пройдет по всей России.

В Башкирии пройти тестирование можно будет на следующих площадках:

Уфа

- БГПУ имени М. Акмуллы,

- Башгосуниверситет,

- Башкирский институт социальных технологий,

- Уфимский многопрофильный профессиональный колледж

Баймакский район:

- Башкирский историко-культурный центр "Темясово",

Сибай

- Сибайский институт Башгосуниверситета,

Краснокамский район

- Историко-культурный центр "Никольский храм",

Нефтекамск

- Нефтекамский институт Башгосуниверситета,

- Нефтекамский педагогический колледж.

Мишкинский район

- Марийский историко-культурный центр,

Дуванский район

- Месягутовский педагогический колледж

Бирск

- Бирский филиал Башгосуниверситета,

Стерлитамак

- Стерлитамакский филиал Башгосуниверситета,

- Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж,

Мелеуз

- Башкирский институт технологий и управления, Мелеуз

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование. Оно начнется 4 октября в 13:00 по московскому времени.

Результаты диктанта будут опубликованы на сайте Минобразования республики 4 ноября.





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