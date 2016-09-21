|
21 сентября, среда
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Жители Башкирии смогут написать Большой этнографический диктант// 21.09.2016
Республика присоединится к всероссийской просветительской акции.
Фото: novosti-saratova.ru
В Башкирии четвертого октября пройдет акция «Большой этнографический диктант». Каждый желающий сможет пройти тестирование по этнографии. По результатам проверки будут сформулированы рекомендации учебных программ. Акция в этот день пройдет по всей России.
В Башкирии пройти тестирование можно будет на следующих площадках:
Уфа
- БГПУ имени М. Акмуллы,
- Башгосуниверситет,
- Башкирский институт социальных технологий,
- Уфимский многопрофильный профессиональный колледж
Баймакский район:
- Башкирский историко-культурный центр "Темясово",
Сибай
- Сибайский институт Башгосуниверситета,
Краснокамский район
- Историко-культурный центр "Никольский храм",
Нефтекамск
- Нефтекамский институт Башгосуниверситета,
- Нефтекамский педагогический колледж.
Мишкинский район
- Марийский историко-культурный центр,
Дуванский район
- Месягутовский педагогический колледж
Бирск
- Бирский филиал Башгосуниверситета,
Стерлитамак
- Стерлитамакский филиал Башгосуниверситета,
- Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж,
Мелеуз
- Башкирский институт технологий и управления, Мелеуз
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование. Оно начнется 4 октября в 13:00 по московскому времени.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии болезни органов дыхания приводят к смерти чаще, чем в России
21.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Жители Башкирии застряли на аэровокзале в Болгарии
21.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Общественники Нефтекамска обратились к Путину после выборов
21.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе полицейских будут судить за краденую технику
21.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе переписали протоколы в пользу конкурентов «Единой России»
21.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В «Уфе» можно увидеть фильм «Дуэлянт» по специальной цене
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте