|
21 сентября, среда
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе пройдет хэнд-мейд ярмарка в поддержку девочки с ДЦП// 21.09.2016
Ребенку можно помочь, купив изящные изделия ручной работы.
В субботу 1 октября в 12:00 в ТВК Гвардейский по адресу Гвардейская, 55а в уфимском микрорайоне Шакша состоится благотворительная ярмарка в поддержку Дианы Султановой с диагнозом ДЦП.
Вход свободный для всех, кроме участников ярмарки – с мастеров возьмут 100 рублей, которые также пойдут на доброе дело. Хэнд-мейд ярмарки всегда интересны тем, что изделия, созданные руками мастеров, хранят в себе частичку тепла. Участники ярмарки могут записаться на мероприятие у мамы девочки vk.com/r.sultanova91 или по номеру 8917-36-37-986.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В «Уфе» можно увидеть фильм «Дуэлянт» по специальной цене
21.09.2016 // СПОРТ
В Уфе пригласили записаться в волонтеры на чемпионат мира по футболу
21.09.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе у дома обвалилась крыша
21.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе пройдет Бег мира с факелами
21.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Где в Уфе Кузнецовский затон?
20.09.2016 // СПОРТ
"Салават Юлаев" уступил гостям из Сочи 1:3
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте