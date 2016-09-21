В Уфе пройдет хэнд-мейд ярмарка в поддержку девочки с ДЦП

Злата ЗУКОВИЧ

Ребенку можно помочь, купив изящные изделия ручной работы.

В субботу 1 октября в 12:00 в ТВК Гвардейский по адресу Гвардейская, 55а в уфимском микрорайоне Шакша состоится благотворительная ярмарка в поддержку Дианы Султановой с диагнозом ДЦП.

Вход свободный для всех, кроме участников ярмарки – с мастеров возьмут 100 рублей, которые также пойдут на доброе дело. Хэнд-мейд ярмарки всегда интересны тем, что изделия, созданные руками мастеров, хранят в себе частичку тепла. Участники ярмарки могут записаться на мероприятие у мамы девочки vk.com/r.sultanova91 или по номеру 8917-36-37-986.