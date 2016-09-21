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21 сентября, среда
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе пройдет музыкальный марафон// 21.09.2016
Он состоится 22 сентября.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В четверг, 22 сентября, в башкирской столице состоится Марафон классической музыки. Музыканты из Уфы, Оренбурга и Казани исполнят лучщие произведения мировых композиторов. Организаторы планируют устроить настоящий праздник, они готовят творческую аллею с участием уличных музыкантов, живых скульптур. Кроме того, пройдет танцевальный мастер-класс.
Начало марафона в 18.00 в парке имени Ленина по адресу: ул. Заки Валиди, 34.
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