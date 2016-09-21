В Уфе пройдет музыкальный марафон

Кристина ДЕЙНЕКО

Он состоится 22 сентября.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В четверг, 22 сентября, в башкирской столице состоится Марафон классической музыки. Музыканты из Уфы, Оренбурга и Казани исполнят лучщие произведения мировых композиторов. Организаторы планируют устроить настоящий праздник, они готовят творческую аллею с участием уличных музыкантов, живых скульптур. Кроме того, пройдет танцевальный мастер-класс.

Начало марафона в 18.00 в парке имени Ленина по адресу: ул. Заки Валиди, 34.