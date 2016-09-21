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Где в Уфе Кузнецовский затон?

// 21.09.2016
Этот вопрос становится все более актуальным.

Как показывают последние опросы, все больше жителей Уфы считают территорию в границах уфимского полуострова одним из лучших мест для проживания. При этом безусловным лидером мнений благодаря множеству причин стал Кузнецовский затон: здесь и близость рек Белая и Уфа, и густые леса Зауфимья, и чистейший воздух.

О том, что Кузнецовский затон является одним из самых популярных среди уфимцев районов города, говорит большой интерес к нему со стороны ведущих застройщиков региона. Так, один из лидеров строительной отрасли Башкортостана – Группа компаний «Госстрой» – возводит здесь, в десяти минутах езды от центра города, жилой комплекс комфорт-класса «Белая река». Дома строятся по технологии монолитного строительства, в качестве утеплителя используются экологически безопасные минеральные плиты.

Все квартиры жилого комплекса оборудованы балконом, развернутым под углом на юг. Это позволит каждому жителю наслаждаться потрясающим видом на Белую и прибрежные леса. Застройщик предлагает будущим новосёлам свыше 10 вариантов планировки квартир, площадь которых можно выбрать исходя из потребностей и финансовых возможностей. Однокомнатная квартира в ЖК «Белая река» обойдется всего в 1 млн 790 тыс руб, двухкомнатная – в 2 млн 390 тыс руб. Возможна рассрочка[1] и ипотека без первого взноса[2]. По всем сделкам заключаются договоры долевого участия.

 

Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте,
а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.

 

[1] Проектная декларация на сайте www.dombelayareka.ru. Застройщик – ООО «Герал». Заключение договоров долевого строительства. Рассрочка на покупку недвижимости в строящемся объекте «Белая река» предоставляется ООО «Герал» при условии единовременного внесения первого взноса в размере не менее 50% от стоимости покупки. Срок рассрочки до 10 месяцев. Предложение не является офертой.

[2]   Кредит предоставляет ООО «ГосИпотека» на покупку жилого помещения в рамках специальной программы кредитования «Ипотека с государственной поддержкой». Процентная ставка за пользование кредитом составляет 11,75% годовых. Предложение не является офертой.

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