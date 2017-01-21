Фоторепортаж: В Уфе звезды хоккея показали Мастер-шоу

20.01.2017

Начальник МЧС Башкирии встретился с 7-летним героем, спасшим двух сестёр Юный Максим Бархатов из Иглинского района вынес своих сестер, пятилетнюю и двухлетнюю, из пожара. Как это было.

20.01.2017

В Уфе посадят 200 сибирских кедров Под них уже выделили территорию на окраине Демы.

19.01.2017

В Уфе появилась возможность заказать «Бабушку на час» Пенсионерки могут забрать ребенка из школы, накормить его, сделать с ним домашнее задание, обучить ремеслу.

18.01.2017

Уфимская семья Семеновых победила во Всероссийском конкурсе «Семья года» Галина и Валерий Семеновы стали приёмными родителями в общей сложности для 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.