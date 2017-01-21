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21 января, суббота
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Фоторепортаж: В Уфе звезды хоккея показали Мастер-шоу// 21.01.2017
Спортсмены соревновались в таких приемах как: буллит, голевой пас, атака, защита.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Уже завтра, 22 января, в Уфе завершится Матч звезд КХЛ. В это воскресенье состоится турнир четырех команд. А сегодня, 21 января, на льду «Уфа-Арены» прошло Мастер-Шоу от звезд хоккея. Как это было в нашем фоторепортаже.
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