Видео: В Уфе одновременно присели восемь тысяч человек

Наталья КУЗНЕЦОВА

На матче звезд КХЛ был организован импровизированный флешмоб.

В спортивном комплексе Уфа-Арена во время матча звезд Континентальной хоккейной лиги зрители приняли участия в импровизированном флешмобе. Около восьми тысяч человек одновременно присели несколько раз. По словам ведущего, был установлен рекорд по массовым приседаниям.

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