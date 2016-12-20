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3 кинозала Башкирии получат государственную поддержку

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 20.12.2016
Средства выделяются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе

Фото: пресс-службы Минкультуры РБ

Фонд кино подвел итоги «третьей волны» конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах. На данном этапе претендовать на получение государственной субсидии на модернизацию кинозалов смогли организации, работающие в населённых пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек, - сообщает пресс-служба минкультуры региона.

В числе получателей средств - три кинозала Башкирии. Средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием получат Бижбулякский дворец культуры, дворец культуры Мелеуза, районный дом культуры с. Федоровка.

Финансовая поддержка будет выделена на переоборудование 139 кинозалов в 127 населённых пунктах страны. Как и в предыдущих конкурсах, средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе. По-прежнему обязательным условием для переоборудованного кинозала остаётся демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал.

По итогам предыдущих конкурсов в перечень получателей вошли 11 кинозалов Башкирии. 

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