Национальный Молодежный театр приглашает на новогодние сказки

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

За основу для спектакля «Волшебная мельница» была взята сказка Мустая Карима.

К Новому году труппа Национального молодежного театра имени Мустая Карима подготовила две новогодние сказки, сообщает пресс – служба театра.

22 декабря состоятся сразу две премьеры. В большом зале башкирская труппа представит спектакль «Волшебная мельница», а на Камерной сцене совсем юных зрителей ожидает постановка «Как ёлку делили» в исполнении артистов русской труппы.

Взрослых и детей также перед началом каждого спектакля ожидает хоровод с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами вокруг ёлки.

За основу для спектакля «Волшебная мельница» была взята сказка Мустая Карима. По сюжету, Петух, главный герой сказки, решает отыскать необычную мельницу, завещанную ему прадедом. В путь он отправляется вместе со своими верными друзьями. Эта история, как и другие произведения Мустафы Сафича, рассказывает о настоящих ценностях: доброте, трудолюбии, справедливости.

- Важно, чтобы в репертуаре Молодёжного театра, который носит имя Мустая Карима, была его единственная сказка. Тем более, что мы смогли превратить её в лёгкий, красочный, доступный для детей разных возрастов спектакль. «Волшебная мельница» станет удачным подарком для детей и данью памяти известному писателю», – рассказал режиссер – постановщик новогодней сказки Мусалим Кульбаев.

Интерактивная сказка «Как ёлку делили» по пьесе Татьяны Комылиной на Камерной сцене придётся по вкусу дошкольникам и младшеклассникам. Спектакль расскажет зрителям, как важны взаимопомощь и взаимопонимание.