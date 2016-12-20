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20 декабря, вторник
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Национальный Молодежный театр приглашает на новогодние сказки// 20.12.2016
За основу для спектакля «Волшебная мельница» была взята сказка Мустая Карима.
К Новому году труппа Национального молодежного театра имени Мустая Карима подготовила две новогодние сказки, сообщает пресс – служба театра.
22 декабря состоятся сразу две премьеры. В большом зале башкирская труппа представит спектакль «Волшебная мельница», а на Камерной сцене совсем юных зрителей ожидает постановка «Как ёлку делили» в исполнении артистов русской труппы.
Взрослых и детей также перед началом каждого спектакля ожидает хоровод с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами вокруг ёлки.
За основу для спектакля «Волшебная мельница» была взята сказка Мустая Карима. По сюжету, Петух, главный герой сказки, решает отыскать необычную мельницу, завещанную ему прадедом. В путь он отправляется вместе со своими верными друзьями. Эта история, как и другие произведения Мустафы Сафича, рассказывает о настоящих ценностях: доброте, трудолюбии, справедливости.
Интерактивная сказка «Как ёлку делили» по пьесе Татьяны Комылиной на Камерной сцене придётся по вкусу дошкольникам и младшеклассникам. Спектакль расскажет зрителям, как важны взаимопомощь и взаимопонимание.
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