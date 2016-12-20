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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Успейте воспользоваться льготой от государства

// 20.12.2016
Ипотеку с государственной поддержкой не будут продлевать на 2017 год.

Об этом сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень. Поэтому, чтобы успеть сделать самую главную покупку в жизни на максимально выгодных условиях, лучше поторопиться – до нового года осталось не так много времени.

Помимо ипотеки с государственным субсидированием предновогодний уфимский рынок жилья богат и другими интересными предложениями: застройщики идут навстречу своим клиентам, предлагая альтернативные программы покупки. Одна из наиболее востребованных среди них – ипотека без первого вноса. 

– Уникальные программы приобретения жилья Группы Компаний «Госстрой» значительно повышают доступность квартир в новостройках для жителей республики. Помимо ипотеки без первого взноса[1], мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться ипотекой с минимальной ставкой 8,5% от нашего партнера – Уфимского городского агентства ипотечного кредитования[2]. На сегодняшний день это одна из самых низких ставок на рынке строящего жилья республики, – говорит Председатель Правления ГК «Госстрой» Тимофей Вохмин.

Купить квартиру в жилых комплексах ГК «Госстрой» можно в рамках предновогодней акции по более чем привлекательной цене – от 1 млн. 550 тыс. руб.

Но и это еще не всё. Тем, кто в преддверии праздника станет обладателем комфортной квартиры, застройщик приготовил невероятный сюрприз. Каждый из таких счастливчиков получит специальный новогодний подарок, дающий шанс выиграть роскошную квартиру бизнес-класса в историческом центре Уфы – на улице Ленина. Поэтому, если вы не желаете упускать выгодную сделку – скорее принимайте решение о долгожданной покупке.

По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.

 

[1] Заем предоставляет ООО «ГосИпотека». Процентная ставка 11,4% годовых.  Срок займа до 20 лет. Предложение не является офертой.

[2] Заем предоставляется ОАО «УГАИК». Указанная ставка действует при первоначальном взносе от 50% на срок до 25 лет, при сумме займа до 3 000 000 рублей и при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ. Дополнительно оплачиваются услуги страхования в соответствии с условиями программы и страховой компании после оформления права собственности. Для отдельных категорий граждан. Распространяется на определенные объекты застройщиков-партнеров ОАО «УГАИК» по программе «Горожанин». Предложение не является офертой.

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