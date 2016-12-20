Глава Уфы Ялалов обозлился на эвакуаторщиков, забирающих авто у больниц

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава администрации возмутился случаями внезапного исчезновения транспорта пациентов.

Фото: Наталья Кузнецова

Сегодня,19 декабря, на утренней опетативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов резко раскритиковал службу эвакуации за внезапное исчезновение транпорта пациентов республиканских больниц, в частности и у кардиалогического диспансера и РДКБ.

- Привезли бабушку 80-летнюю на операцию, машину увезли, и тут же стоит человек, который за определенную мзду решает вопрос, что это у вас за ситуация такая? - обратился Ялалов к своему первому заму Салавату Хусаинову. - Классический пример, да, злые чиновники. Большей дискредитации службы эвакуации быть не может! Из этого вытекает вопрос, почему мы допускаем строительство объектов без парковок.

Ялалов поручил разобраться в ситуации и серьезно взяться за ее решение.

- Надо совместно эту проблему осмыслить, выйти с предложением в Минздрав, - заявил он. - Говорим о качестве жизин, а сами создаем сложности.