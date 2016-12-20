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Глава Уфы Ялалов обозлился на эвакуаторщиков, забирающих авто у больниц// 20.12.2016
Глава администрации возмутился случаями внезапного исчезновения транспорта пациентов.
Фото: Наталья Кузнецова
Сегодня,19 декабря, на утренней опетативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов резко раскритиковал службу эвакуации за внезапное исчезновение транпорта пациентов республиканских больниц, в частности и у кардиалогического диспансера и РДКБ.
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