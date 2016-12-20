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Глава Уфы Ялалов обозлился на эвакуаторщиков, забирающих авто у больниц

Наталья КУЗНЕЦОВА // 20.12.2016
Глава администрации возмутился случаями внезапного исчезновения транспорта пациентов.

Фото: Наталья Кузнецова

Сегодня,19 декабря,  на утренней опетативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов резко раскритиковал службу эвакуации за внезапное исчезновение транпорта пациентов республиканских больниц, в частности и у кардиалогического диспансера и РДКБ.
- Привезли бабушку 80-летнюю на операцию, машину увезли, и тут же стоит человек, который за определенную мзду решает вопрос, что это у вас за ситуация такая? - обратился Ялалов к своему первому заму Салавату Хусаинову. - Классический пример, да, злые чиновники. Большей дискредитации службы эвакуации быть не может! Из этого вытекает вопрос, почему мы допускаем строительство объектов без парковок.
Ялалов поручил разобраться в ситуации и серьезно взяться за ее решение. 
- Надо совместно эту проблему осмыслить, выйти с предложением в Минздрав, - заявил он. - Говорим о качестве жизин, а сами создаем сложности.

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