Архитектор из Нидерландов призвал Хамитова сохранять исторические объекты в Уфе

Ольга КОРЗИК

Он отметил, что никто не поедет из Москвы, Санкт-Петербурга или Владивостока в Уфу, чтобы увидеть то, что они могут увидеть и в своих городах.

Глава республики Рустэм Хамитов 18 ноября встретился с архитектором из Нидерландлов Йосом Куйперсом. На встрече они обсудили вопросы городского планирования, сохранения объектов культурного и исторического наследия, а также перспективы развития Уфы.

Господин Куйперс призвал Рустэма Хамитова сохранять исторические объекты для того, чтобы развить туризм.

- Призываю сохранять те исторические объекты, которые у вас есть, чтобы развивать туризм, - сказал архитектор.

По его словам, Уфа сейчас находится в непростом положении.

- Когда мы говорим об историческом городе, существует такая ситуация. Нет большой проблемы, когда вы убираете один, второй исторический объект. В итоге вы приходите к тому, что ваш город превращается в среднестатистический, а не исторический. А когда город становится обычным, это плохо не только для горожан, но и для туристов, потому что они перестанут к вам приезжать. Никто не поедет из Москвы, Санкт-Петербурга или Владивостока в Уфу, чтобы увидеть то, что они могут увидеть и в своих городах, - сказал господин Куйперс.

Он отметил, что есть точка невозврата, которую многие города прошли.

- Я сейчас не говорю вам, что делать. Но у меня есть большой опыт. Могу сказать, что есть точка невозврата, которую многие города прошли. И пути назад, в принципе, уже нет, - заключил он.

Рустэм Хамитов, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас в городе началось движение в лучшую сторону.

- Так получилось, что в своё время города строились как промышленные площадки – предприятие, а вокруг него жилая зона. Очень мало думали об общественных пространствах, практически не обращали внимания на условия для проживания, - сказал он. - Сегодня ситуация меняется. Требования горожан справедливо растут. Последние пять-шесть лет мы занимаемся этой темой. Не всё дается просто. Самое сложное – изменить мышление муниципальных служащих, городских властей и в целом тех, кто работает в системе государственного управления.

Хамитов отметил, что часто «переформирование городской среды связывают с недостаточным финансированием».

Однако он считает, что «проблема не в деньгах, а в голове».

- Не прекращаясь, идёт борьба за городские территории со стороны застройщиков. Любую свободную площадку пытаются застроить: поставить жилой дом или офисное сооружение, не сообразуясь с интересами горожан. В данном случае материальная выгода превалирует над моральным самочувствием наших людей. И городские власти иногда идут навстречу желаниям застройщиков. Их можно понять, но не оправдать. Понять, потому что на городскую власть оказывают очень сильное давление. В управленческой структуре всегда найдётся слабое звено, которое, к сожалению, не выдержит такого давления, сказал он.