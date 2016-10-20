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20 октября, четверг
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Ведущая телеканала «Культура Башкортостан» стала финалистом «ТЭФИ регион»// 20.10.2016
Айгуль Кантюкова будет соперничать со своими коллегами в номинации «Ведущий информационной программы».
Фото: из личной страницы в социальной сети
В среду 19 октября в Великом Новгороде стали известны имена финалистов юбилейного XV Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион». Среди них и наш коллега, руководитель канала «Россия Культура Башкортостан», известная телеведущая Айгуль Кантюкова. За главный приз конкурса – бронзовую статуэтку «Орфей» она будет соперничать в номинации «Ведущий информационной программы».
В этом году в конкурсе «ТЭФИ регион» участвует рекордное количество работ — 545 от 167 телекомпаний из 83 населенных пунктов страны. Творческое состязание проводится по 19 номинациям, которые делятся на два тематических направления: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание».
Финал «ТЭФИ регион» пройдет с 22 по 25 ноября в Уфе.
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