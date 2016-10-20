Ведущая телеканала «Культура Башкортостан» стала финалистом «ТЭФИ регион»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Айгуль Кантюкова будет соперничать со своими коллегами в номинации «Ведущий информационной программы».

Фото: из личной страницы в социальной сети

В среду 19 октября в Великом Новгороде стали известны имена финалистов юбилейного XV Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион». Среди них и наш коллега, руководитель канала «Россия Культура Башкортостан», известная телеведущая Айгуль Кантюкова. За главный приз конкурса – бронзовую статуэтку «Орфей» она будет соперничать в номинации «Ведущий информационной программы».

- Город Великий Новгород - прекрасный. И принимали нас очень хорошо. Я когда летела на ТЭФИ, честно не верила, что выйду в финал. Было представлено слишком много заявок в этой номинации, - сказала нам Айгуль Кантюкова. - И когда назвали мою фамилию, была удивлена. Пока стояла на сцене испытывала, огромное волнение. Даже в прямом эфире чувствовала всегда себя намного спокойнее, чем вчера. Спасибо за поддержку моим коллегам. Телевидение - это командная работа. Один человек не делает эфир и телевизионную передачу.

В этом году в конкурсе «ТЭФИ регион» участвует рекордное количество работ — 545 от 167 телекомпаний из 83 населенных пунктов страны. Творческое состязание проводится по 19 номинациям, которые делятся на два тематических направления: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание».

Финал «ТЭФИ регион» пройдет с 22 по 25 ноября в Уфе.