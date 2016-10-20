Пользователи «Вконтакте» могут посмотреть более 500 фильмов бесплатно

ВКонтакте и «Мосфильм» опубликовали в социальной сети библиотеку фильмов.

Фото: http://www.kartinki24.ru/

В социальной сети «Вконтакте» опубликована библиотека фильмов киностудии «Мосфильм». Эта акция запущена в честь года российского кино.

Пользователи социальной сети могут бесплатно смотреть картины Георгия Данелия, Андрея Кончаловского, Леонида Гайдая, Никиты Михалкова, Эльдара Рязанова, Марка Захарова, Михаила Ромма, Сергея Эйзенштейна и других российских и советских режиссеров в официальном сообществе «Мосфильма», список будет пополняться. Кроме того, 30 лучших фильмов доступно в каталоге раздела «Видеозаписи» ВКонтакте, сообщают в пресс-службе социальной сети.

- В официальной группе киноконцерна «Мосфильм» будет размещено около 500 фильмов, которые будут доступны пользователям ВКонтакте. Тем самым мы предоставляем пользователям легальный контент. Важно, чтобы пользователи могли смотреть и обмениваться законно размещенными фильмами в хорошем качестве, - рассказала Светлана Пылёва, заместитель генерального директора, начальник правового управления «Мосфильма».