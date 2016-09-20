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В Уфу приедет Дима Билан// 20.09.2016
Музыкант выступит с новой программой.
Фото: commons.wikimedia.org
2 октября в 19:00 в ГКЗ «Башкортостан» приезжает Дима Билан с концертной программой «Неделимые». Артист отмечает 35-летний юбилей. «Неделимые» - это не только новый хит Димы Билана, но и его определение творческого пути.
Как сообщает сайт Ufa-Room, поклонников певца ждет совершенно новое шоу. Как всегда на концерте у Димы Билана будут высокотехнологичные эффекты, танцоры, музыканты и масса сюрпризов.
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