В Уфу приедет Дима Билан

Злата ЗУКОВИЧ

Музыкант выступит с новой программой.

Фото: commons.wikimedia.org

2 октября в 19:00 в ГКЗ «Башкортостан» приезжает Дима Билан с концертной программой «Неделимые». Артист отмечает 35-летний юбилей. «Неделимые» - это не только новый хит Димы Билана, но и его определение творческого пути.

Как сообщает сайт Ufa-Room, поклонников певца ждет совершенно новое шоу. Как всегда на концерте у Димы Билана будут высокотехнологичные эффекты, танцоры, музыканты и масса сюрпризов.