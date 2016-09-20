В Уфе пройдет первая Digital-конференция

Злата ЗУКОВИЧ

На ней можно будет встретиться с коллегами по цеху и узнать много новых кейсов.

Фото: dgtlday.ru

19 октября в Президент-отеле пройдет первая масштабная digital-конференция в Уфе, которая будет посвящена темам онлайн-продвижения и создания интернет-проектов. Спикеры конференции – ведущие специалисты веб-студий и диджитал агентств «БезНебес», «Муравейник», «Экспресс-Лаб», «Вебпространство», «Лидер Веб» и других.

Программа начнется с регистрации участников в 09:00 – 10:00.

С 10:00 до 12:00 будут решаться вопросы Digital-стратегии о том, как комплексно организовать поток заказов из сети и какие каналы выбрать, а во втором зале в то же время спикеры выступят с докладами о том, как сделать продающий сайт и что необходимо учесть при его разработке

Далее, после кофе-брейка участникам также будет предложено два зала:

12:30 – 14:30 – в первом зале будут доклады о продвижении - Seo vs Контекст, во втором – Интернет-магазин: от А до Я с кейсами по разработке, сопровождению и эффективности интернет-магазина.

15:30-17:30 – SMM, SERM (продвижение в социальных сетях и основы управления репутацией в сети) в первом зале и «Сроки и стоимость» во втором, на котором прозвучит информация о стоимости и сроках разработки сайта.

Завершится конференция обсуждениями в кулуарах с 17:00 до 17:30.