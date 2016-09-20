Команда художниц из Москвы отобразит в своих картинах красоты Башкирии

Злата ЗУКОВИЧ

Выставка «Урал глазами москвичей» пройдет в уфимском центре «Облака».

Проект «Радость творчества» запустили женский общественный клуб республики «АйСуак – Луна и Солнце» и московское творческое объединение женщин-художников «Ирида». Команда художниц отправится на пленэр для полного погружения и изучения красоты и самобытности регионов России. Маршрут путешественниц – село Кага, Капова пещера/Шульган Таш в Башкирии и заповедник «Аркаим» в Челябинской области.

Итогом поездки по этим местам станет выставка работ «Урал глазами москвичей», которая будет проходить в центре современного искусства «Облака» в Уфе с 26 сентября по 10 октября. Вход на выставку свободный, без ограничений в возрасте.