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Начальник МЧС Башкирии встретился с 7-летним героем, спасшим двух сестёр// 20.01.2017
Юный Максим Бархатов из Иглинского района вынес своих сестер, пятилетнюю и двухлетнюю, из пожара. Как это было.
Начальник МЧС Башкирии Марат Латыпов встретился с семилетним Максимом Бархатовым из Иглинского района.
Этим летом юный герой вынес из пылающего дома своих сестёр. Пожар случился 29 августа в деревне Субханкулово, в тот момент в частном доме находились бабушка и трое детей. Пока пенсионерка бегала за помощью к соседям, огонь распространился по всему дому. Юный спасатель, не обнаружив во дворе сестёр, бросился в полыхающий дом, первой он нашёл пятилетнюю Марианну, а когда вынес её, вернулся за двухлетней Миланой. К этому времени огонь преградил путь Максиму, но он решился пройти сквозь пылающий коридор и, несмотря на сильные ожоги, спас и вторую сестру.
- Ты настоящий герой! Спасибо тебе за твоё мужество и уверенность, за то, что ты не испугался! Когда вырастешь, добро пожаловать в ряды пожарной охраны, - сказал Марат Латыпов, вручая первокласснику благодарственную грамоту.
В ближайшее время Максиму вручат медаль «За доблесть и отвагу на пожаре».
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