В УГАТУ пройдет день открытых дверей

20.01.2017

В Уфе посадят 200 сибирских кедров Под них уже выделили территорию на окраине Демы.

19.01.2017

В Уфе появилась возможность заказать «Бабушку на час» Пенсионерки могут забрать ребенка из школы, накормить его, сделать с ним домашнее задание, обучить ремеслу.

18.01.2017

Уфимская семья Семеновых победила во Всероссийском конкурсе «Семья года» Галина и Валерий Семеновы стали приёмными родителями в общей сложности для 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

16.01.2017

Ильдар Абдразаков решил поддержать молодых талантов Оперный певец открыл фонд поддержки и продвижения юных деятелей искусства.

13.01.2017

В Башкирии кадетов из Ишимбая обучат киноисскуству В кадетском корпусе создается творческая мастерская, в которой ребята будут заниматься и тележурналистикой.