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В Уфе почистили перекресток, который бабушка пробивала топором// 20.01.2017
Этому поспособствовало ставшее популярным видео.
Фото: youtube.com
Пешеходный переход, который топором чистила бабушка на 50 лет СССР, все-таки почистили, сообщают «Вести-Башкортостан». В том, что территорию привели в порядок, явно свою роль сыграло активное распространение видео в социальных сетях.
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