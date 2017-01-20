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В Уфе почистили перекресток, который бабушка пробивала топором

Злата ЗУКОВИЧ // 20.01.2017
Этому поспособствовало ставшее популярным видео.

Фото: youtube.com

Пешеходный переход, который топором чистила бабушка на 50 лет СССР, все-таки почистили, сообщают «Вести-Башкортостан». В том, что территорию привели в порядок, явно свою роль сыграло активное распространение видео в социальных сетях.

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