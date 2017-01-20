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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Квартиры в чистовой евроотделке от 1 млн 590 тыс рублей

// 20.01.2017
Праздники прошли, а новогодние предложения остались. "Госстрой"продолжает продавать квартиры по выгодным ценам.

Отделка квартиры – вопрос сугубо индивидуальный: те, кто не торопятся въезжать в новое жилье и могут позволить себе дополнительные временные и денежные затраты на ремонт, предпочитают черновую отделку. Те же, кто хочет как можно скорее начать просыпаться уже в новой квартире, предпочитают чистовую.

Группа Компаний «Госстрой» представляет жилой комплекс «Зеленая роща» в одном из наиболее популярных и развитых районов Уфы. Это комфорт-квартал рядом с улицей Сун–Ят-Сена и Большой Московской. Дом строится из красного кирпича, а квартиры сдаются в чистовой евроотделке. До конца января на квартиры в жилом комплексе действуют праздничные цены – от 1 млн. 590 тыс. рублей.

Благоустроенная придомовая территория, современные и безопасные детские площадки, богатая инфраструктура, в том числе два популярных горнолыжных комплекса и хорошая транспортная доступность – дополнительные преимущества покупки жилья в одном из самых экологичных районов города. Сегодня активно ведутся работы по устройству фундамента дома: проходят работы по подготовке площадки под монтаж башенных кранов, а также по монтажу фундаментных блоков и кирпичной кладке цокольной части, ведется установка дополнительных контрольных свай.

Приобрести квартиру в ЖК «Зеленая роща» можно на удобных и выгодных условиях – в ипотеку без первого взноса, рассрочку и по программе «трейд-ин», позволяющей обменять имеющиеся жилье или автомобиль на новую комфортную квартиру.  

По вопросам покупки квартир в ЖК «Зеленая роща» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347)246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте www.gosstroy.info

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