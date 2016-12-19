В Уфе начинается прокат фильма "Пассажиры"

Кристина ДЕЙНЕКО

Это одна из самых ожидаемых новинок зимы.

Два незнакомых друг другу человека отправляются на другую планету. Все пассажиры космического корабля находятся в состоянии гибернации (долгий сон). Лететь им предстоит 120 лет. Но молодой человек и девушка просыпаются на 90 лет раньше положенного срока.Оказывается, что в корабле какая-то неполадка и ее нужно не только устранить, но и найти. Именно так начинается самая ожидаемая кинолента зимы "Пассажиры".

Уфимцы смогут увидеть фильм "Пассажиры" во всех кинотеатрах города с 22 декабря.