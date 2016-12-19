|
19 декабря, понедельник
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе начинается прокат фильма "Пассажиры"// 19.12.2016
Это одна из самых ожидаемых новинок зимы.
Два незнакомых друг другу человека отправляются на другую планету. Все пассажиры космического корабля находятся в состоянии гибернации (долгий сон). Лететь им предстоит 120 лет. Но молодой человек и девушка просыпаются на 90 лет раньше положенного срока.Оказывается, что в корабле какая-то неполадка и ее нужно не только устранить, но и найти. Именно так начинается самая ожидаемая кинолента зимы "Пассажиры".
Уфимцы смогут увидеть фильм "Пассажиры" во всех кинотеатрах города с 22 декабря.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
19.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Жители Башкирии вышли на Красную площадь и объявили голодовку
19.12.2016 // ПУЛЬС
Уфимский конный завод № 119 продадут за 30 миллионов рублей
19.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Самолет Ил-18 совершил экстренную посадку в Якутии: пострадали 32 военных
19.12.2016 // ПУЛЬС
Администрация Уфы согласовала проект застройки «Глумилино-1»
19.12.2016 // ПЕРСОНА
Новым гендиректором «Таргин» стал Салават Мирсаев
18.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
ДТП на трассе в Башкирии: погибли два человека
18.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе прошел парад Дедов Морозов
18.12.2016 // СПОРТ
Уфимец Антон Бабиков завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по биатлону
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте