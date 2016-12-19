В Уфе девушка перевозила елку на кабриолете

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Девушку не испугал сильный мороз и она села за руль своего автомобиля.

Фото: Life

Как передает телеканал Life, девушка из Уфы, несмотря на сильный мороз села за руль своего кабриолета. Она везла на заднем сидении автомобиля елку. Видимо, желание почуствовать новогоднее настроение было сильнее, поэтому температура -20 градусов автомобилистку ничуть не остановила. Автоледи укуталась потеплее и повезла елку домой.