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Уфимский музыкант снял клип в аварийном доме

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 19.12.2016
Таким образом Харт Исхаков хочет обратить внимание властей Башкирии на проблемы жителей этого здания.

Фото: личный архив Харта Исхакова

Музыкант рок-группы «Глумилино» Харт Исхаков записал клип на композицию «Не молчи». Видео снято в аварийном доме № 70/7 по улице Шота Руставели, сообщает «Бажин-фактор». Лидер коллектива хочет привлечь внимание властей к этому дома. Он рассказывает, что здание просто разваливается и жить в нем нельзя, но проживающие так и не могут получить квартиры.

- В клипе в качестве актеров выступили жители авариного дома. Также участие приняли и наши знакомые, - рассказал Медиакорсети Харт Исхаков.

Сейчас клип находится в процессе монтажа.

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