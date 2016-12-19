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Уфимский музыкант снял клип в аварийном доме// 19.12.2016
Таким образом Харт Исхаков хочет обратить внимание властей Башкирии на проблемы жителей этого здания.
Фото: личный архив Харта Исхакова
Музыкант рок-группы «Глумилино» Харт Исхаков записал клип на композицию «Не молчи». Видео снято в аварийном доме № 70/7 по улице Шота Руставели, сообщает «Бажин-фактор». Лидер коллектива хочет привлечь внимание властей к этому дома. Он рассказывает, что здание просто разваливается и жить в нем нельзя, но проживающие так и не могут получить квартиры.
- В клипе в качестве актеров выступили жители авариного дома. Также участие приняли и наши знакомые, - рассказал Медиакорсети Харт Исхаков.
Сейчас клип находится в процессе монтажа.
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