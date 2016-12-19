В Уфе прошел новогодний мясной фестиваль

Злата ЗУКОВИЧ

«Ит-фест» прошел в столице республики с размахом.

Фото: http://pravitelstvorb.ru/

В минувшие выходные, 17 и 18 декабря, на площадке торгового комплекса «Ай» прошел гастрономический новогодний фестиваль «Ит-фест», - сообщают в пресс-службе министерства сельского хозяйства Уфы. Фестиваль проводился на двухгектаровой площади, включая открытую площадку и крытый павильон. «Ит-фест» разделялся на несколько зон: гастрономические ряды, зоны торговли, пункты общественного питания, проведения мастер-классов и сцену, на которой проходила концертная программа творческих коллективов Уфы.

150 организаций из 20 районов Башкирии, семь фермерских хозяйств и 20 мясоперерабатывающих предприятий, а также производители другой продукции приняли участие в этом фестивале. Наряду с привычной для покупателя продукцией были представлены деликатесы, которые не встречаются на полках уфимских магазинов.