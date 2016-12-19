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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии подвели итоги Года кино// 19.12.2016
В республике сняли две полнометражные картины
Фото: пресс-службы главы Башкирии
В культурно-развлекательном комплексе «Аврора» Бирска в минувшие выходные прошла церемония закрытия Года российского кино.
В ходе подведения итогов деятельности кинематографистов республики были представлены трейлеры двух новых полнометражных фильмов, снятых в 2016 году. Это историческая картина Булата Юсупова «Бабич» и лирическая комедия Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью».
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