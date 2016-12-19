В Башкирии подвели итоги Года кино

В республике сняли две полнометражные картины

В культурно-развлекательном комплексе «Аврора» Бирска в минувшие выходные прошла церемония закрытия Года российского кино.

В ходе подведения итогов деятельности кинематографистов республики были представлены трейлеры двух новых полнометражных фильмов, снятых в 2016 году. Это историческая картина Булата Юсупова «Бабич» и лирическая комедия Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью».

- У нас уже есть награды, заслуги в этой части. Наши режиссеры и фильмы, которые они снимают, получают признание на различного рода фестивалях. Это замечательно. Вижу, что в кино Башкортостана работают энтузиасты. Мы предполагаем, что и в следующем году будут выделены финансовые ресурсы, чтобы снимать новые фильмы, - отметил глава Башкирии. - Нам бы очень хотелось, чтобы был снят фильм по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Думаю, что наши кинематографисты справятся с этой задачей. Вообще говоря, надо всегда ставить перед собой высокие планки. Не просто что-то «состряпал», сделал какую-то «шабашку», отчитался и всё. А сделать такие значимые работы, которые бы не лежали веками на полке, а веками или хотя бы десятилетиями были востребованы.