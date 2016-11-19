В Уфе прошла премьера по мотивам рассказов Шукшина

Лилия МУРАТОВА

Спектакль – плод работы студии Катрины Душанбаевой.

Фото: Лилия Муратова

18 ноября в малом зале Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури состоялась премьера спектакля «Странные, милые люди» по мотивам рассказов В.М. Шукшина. Спектакль поставили в студии Катрины Душанбаевой. Артисты - непрофессиональные актеры.

- Самой выстраивать команду, работать с творческими людьми – это здорово! поделилась Катрина Душанбаева. - Студии всего полгода, и это моя вторая премьера. Мне важно давать возможность выразить себя людям, которые хотят выступать на сцене. У нас есть и медики, и нефтяники, и педагоги, а самое главное – театр сплочает этих людей в одну большую и дружную семью.

Актеры спектакля – непрофессионалы – несмотря на свою занятость, учебу или работу находят время для любимого дела. Героиня спектакля Елена Пацкова рассказывает:

- Объявление о наборе в студию я увидела в интернете, пришла на бесплатный семинар и с тех пор не смогла расстаться с этой атмосферой. Для меня в театре важно самовыражение, только здесь я могу показать, на что я способна. Мне важна также смена жизненных декораций, ситуаций, характеров, это подстегивает, требует определенного отношения, умения быстро переходить на другие роли.

Зрители тепло приняли игру актеров, и выразили свою благодарность продолжительными аплодисментами. Мать героини Эльнары Темирбаевой поделилась своими впечатлениями:

- Очень убедительная игра актеров, и произведения подобраны очень точно, я люблю Шукшина читать. В семье папа Эльнары закончил театральную школу Булата Юсупова, сыграл в фильме «Визит», и дочь сейчас хочет по его стопам пойти. Я рада, что такие студии у нас есть, они открывают новые таланты и радуют зрителей.

С особой теплотой зрители приняли рассказы «Беспалый» и «Сапожки» Василия Шукшина. Незатейливые декорации, полотно с изображением деревенского быта на фоне сцены, простые сельские жители и их истории нашли отклик в сердце каждого, кто пришел посмотреть на премьеру. По словам зрителей, именно камерная сцена дает прочувствовать всю гамму эмоций и настроения актеров, будто ты сам находишься в их мире, переживаешь их чувства и заряжаешься энергией.

Режиссер-постановщик Ильсур Казакбаев на вопрос, почему решили взять именно рассказы Шукшина, отвечает:

- Потому что он добрый. В его рассказах есть жизненная сила, которая вдохновляет. Это обычные истории, но с глубоким смыслом и житейской мудростью.

У студийцев много идей и планов на будущее. И по словам Катрины Душанбаевой, вполне возможно, что следующая премьера будет по мотивам сказки. А для того, чтобы узнать, чем именно актеры порадуют зрителя, Катрина приглашает всех желающих на следующую постановку.