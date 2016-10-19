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Фонд имени Мустая Карима вручит гранты молодым ученым-филологам// 19.10.2016
Торжественная церемония состоится в день рождения народного поэта Башкортостана.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В этом году Фонд имени Мустая Карима вручает три гранта - двум магистрантам и аспиранту факультета башкирской филологии и журналистики. Ставшая уже традиционной торжественная церемония вручения грантов состоится завтра, 20 октября - в день рождения народного поэта Башкирии Мустая Карима, в главном корпусе Башкирского государственного университета.
Магистрант 2 курса Рустам Саяфи занимается сопоставительным анализом персидского и башкирского языков. Он перевёл на персидский язык сборник стихов Мустая Карима. Магистрант 2 курса Гульдания Сагинбаева посвятила свою научную работу исследованию творчества Мустафы Сафича, имеет ряд публикаций. Аспирант БашГУ Зарина Назырова свою диссертацию посвятила исследованию «концептуальной сферы «Родина» в творчестве народного поэта Башкортостана».
Именные гранты учреждены Фондом имени Мустая Карима для поощрения и развития молодых ученых, изучающих творческое наследие поэта. Дипломы и гранты вручат дочь поэта - Альфия Каримова и его внук - Тимербулат Каримов.
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