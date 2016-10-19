Фонд имени Мустая Карима вручит гранты молодым ученым-филологам

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Торжественная церемония состоится в день рождения народного поэта Башкортостана.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В этом году Фонд имени Мустая Карима вручает три гранта - двум магистрантам и аспиранту факультета башкирской филологии и журналистики. Ставшая уже традиционной торжественная церемония вручения грантов состоится завтра, 20 октября - в день рождения народного поэта Башкирии Мустая Карима, в главном корпусе Башкирского государственного университета.

Магистрант 2 курса Рустам Саяфи занимается сопоставительным анализом персидского и башкирского языков. Он перевёл на персидский язык сборник стихов Мустая Карима. Магистрант 2 курса Гульдания Сагинбаева посвятила свою научную работу исследованию творчества Мустафы Сафича, имеет ряд публикаций. Аспирант БашГУ Зарина Назырова свою диссертацию посвятила исследованию «концептуальной сферы «Родина» в творчестве народного поэта Башкортостана».



Предстоящее награждение прокомментировал внук поэта и учредитель Фонда имени Мустая Карима - Тимербулат Каримов.

- Отрадно, что творчество Мустая Карима является предметом работ молодых ученых – литературоведов. В этом году мы вручаем гранты уже не студентам, а магистрантам и аспирантам, - отметил Тимербулат Каримов. - Уверен, что талантливая молодежь через свой труд внесет вклад в сохранение литературного наследия башкирской культуры и откроет его как можно большему числу читателей.

Именные гранты учреждены Фондом имени Мустая Карима для поощрения и развития молодых ученых, изучающих творческое наследие поэта. Дипломы и гранты вручат дочь поэта - Альфия Каримова и его внук - Тимербулат Каримов.