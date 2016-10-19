19 октября, среда
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Башкирии пройдет Всероссийский фестиваль «Волшебство звука»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 19.10.2016
На участие во втором конкурсе подано более тысячи заявок.

Масштабный музыкальный форум организован Международным проектом «Великие имена искусства», и проходит под патронажем благотворительного фонда Владимира Спивакова в Башкирии. На участие в конкурсе подано около тысячи заявок с общим охватом участников более 1100 человек, сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.  

Фестиваль стартует 24 октября в городе Салават, где в течение двух дней пройдут конкурсные прослушивания и концерт с участием членов жюри. Далее 25 октября организаторы выедут в город Мелеуз и Кумертау. Стерлитамак встретит гостей 26 октября. Следующим пунктом назначен Белорецк, где также пройдут прослушивания и концерт. В Учалах музыкальная делегация будет 28 октября, 29-го в Давлеканово и Дюртюлях.

Юных талантов города Октябрьский компетентное жюри оценит 30 октября, а  Нефтекамска - 31 октября.

Своё грандиозное шествие фестиваль завершит в Уфе. 1 и 2 ноября пройдут конкурсные прослушивания и концерт членов жюри. Кульминацией большого музыкального фестиваля станет церемония награждения победителей и гала-концерт Всероссийского фестиваль-конкурса «Волшебство звука», который пройдёт в Уфе 3 ноября в камерном зале государственного концертного зала «Башкортостан».

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

19.10.2016
15 врачей из Башкирии вошли в ТОП-500 лучших специалистов России
Победители были отобраны из более чем 46 тысяч медицинских работников.

19.10.2016
В московском метро может появиться станция «Башкирская»
Руководство метрополитена столицы России рассматривает это предложение.

19.10.2016
Города и села Башкирии вошли в список самых благоустроенных поселений России
Победителями конкурса стали три города и два села.

18.10.2016
В социальной сети «Вконтакте» появился автозапуск видео
Самая популярная в России социальная сеть запускает очередную новинку.

18.10.2016
В Уфе пройдет творческий вечер народного поэта Башкортостана Кадима Аралбая
Литературно-музыкальный вечер состоится в пятницу, 21 октября, в Доме актера.

18.10.2016
В Уфе в озеро Солдатское запустили карпов и толстолобиков
Рыбу выпустили в водоем в парке Якутова сегодня утром.

18.10.2016
В Башкирии судьбу памятников истории и культуры будут решать и жители
Вопросы сохранения объектов культурного наследия вынесут на общественное обсуждение.

17.10.2016
Абзаково вошло в топ-10 горнолыжных курортов для новогоднего отдыха
Горнолыжный курорт из Башкирии занял почетное 7-ое место.

17.10.2016
Четыре врача из Башкирии признаны лучшими в России
Награды победителям вручила министр здравоохранения России.

17.10.2016
В Уфе сегодня откроют первый парклет
Это небольшая площадка для отдыха пешеходов, размещенная на месте парковочных мест автостоянки.

16.10.2016
Башкирская модель стала Послом мира в Южной Корее
Девушка получила награду в местном Доме правительства.

16.10.2016
В Уфе пройдет фестиваль видеофильмов о семье
Заявки на конкурс принимаются до 21 октября.

15.10.2016
В Уфе определили самых красивых телом мужчин и женщин
В чемпионате "Геометрия тела" приняли участие самые рельефные мужчины и женщины страны.

14.10.2016
В Уфе блокбастер «Доктор Стрэндж» совместили с хоккеем
Кинокомплекс Искра IMAX объявил акцию с началом продаж на билеты.

14.10.2016
В Уфе открылась выставка «Шедевры Гюстава Доре»
Французский художник иллюстрировал Библию, «Дон Кихота» и другие великие книги.

13.10.2016
В Уфе пройдет Международный фестиваль современной музыки
Горожане услышат музыку из России, Китая, Кореи и Казахстана.

13.10.2016
Эротический календарь ХК «Салават Юлаев» взорвал соцсети
Девушки из группы поддержки уфимцев снялись для фирменного календаря команды.

12.10.2016
Константин Толкачев поймал щуку весом в пять с половиной килограмм
Свой улов он показал на своей странице в соцсети.

11.10.2016
В Уфе сняли видео к Дню республики
Его разместили в Youtube и Instagram.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
Затонский мост открыли, но один дом так и не смогли снести

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"