В Башкирии пройдет Всероссийский фестиваль «Волшебство звука»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

На участие во втором конкурсе подано более тысячи заявок.

Масштабный музыкальный форум организован Международным проектом «Великие имена искусства», и проходит под патронажем благотворительного фонда Владимира Спивакова в Башкирии. На участие в конкурсе подано около тысячи заявок с общим охватом участников более 1100 человек, сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Фестиваль стартует 24 октября в городе Салават, где в течение двух дней пройдут конкурсные прослушивания и концерт с участием членов жюри. Далее 25 октября организаторы выедут в город Мелеуз и Кумертау. Стерлитамак встретит гостей 26 октября. Следующим пунктом назначен Белорецк, где также пройдут прослушивания и концерт. В Учалах музыкальная делегация будет 28 октября, 29-го в Давлеканово и Дюртюлях.

Юных талантов города Октябрьский компетентное жюри оценит 30 октября, а Нефтекамска - 31 октября.

Своё грандиозное шествие фестиваль завершит в Уфе. 1 и 2 ноября пройдут конкурсные прослушивания и концерт членов жюри. Кульминацией большого музыкального фестиваля станет церемония награждения победителей и гала-концерт Всероссийского фестиваль-конкурса «Волшебство звука», который пройдёт в Уфе 3 ноября в камерном зале государственного концертного зала «Башкортостан».