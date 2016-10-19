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15 врачей из Башкирии вошли в ТОП-500 лучших специалистов России// 19.10.2016
Победители были отобраны из более чем 46 тысяч медицинских работников.
Башкиркие медработники попали в рейтинг 500 лучших врачей России. Он был разработан минздравом при участии Высшей школы экономики и Центра педагогического мастерства департамента министерства образования страны и опубликован на официальном сайте минздрава России.
В рейтинг вошли участковые врачи-терапевты и врачи общей практики, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Всего были обработаны данные по более чем 46,6 тысяч врачам-терапевтам. Стаж их работы варьируется от трех до 44 лет.
В список лучших из лучших попали 15 врачей из Башкирии:
– Айгуль Гизатуллина, поликлиника № 50, Уфа
- Светлана Комарова, клиническая больница № 18, Уфа,
–Юлия Ахмаметьева, поликлиника № 47, Уфа,
- Дина Сайфуллина, городская больница Нефтекамска,
- Наталья Мухамедьярова, клиническая больница № 18, Уфа,
– Азат Ахметкужин, Аскаровская центральная районная больница,
– Альфред Мурзагулов, поликлиника № 52, Уфа,
- Зиля Кучимова, клиническая больница № 18, Уфа,
– Владимир Гордиенко, Белебеевская центральная районная больница,
– Светлана Атнагулова, клиническая больница № 1, Стерлитамак,
- Марина Никифорова, больница № 2, Стерлитамак,
- Фануза Галиаскарова, клиническая больница № 1, Стерлитамак,
– Гузалия Финогенова, городская больница Нефтекамска,
- Римма Мелихова, больница № 39, Стерлитамак,
- Тамара Донец, Туймазинская центральная районная больница,
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