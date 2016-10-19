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15 врачей из Башкирии вошли в ТОП-500 лучших специалистов России

Наталья КУЗНЕЦОВА // 19.10.2016
Победители были отобраны из более чем 46 тысяч медицинских работников.

Башкиркие медработники попали в рейтинг 500 лучших врачей России. Он был разработан минздравом при участии Высшей школы экономики и Центра педагогического мастерства департамента министерства образования страны и опубликован на официальном сайте минздрава России.

В рейтинг вошли участковые врачи-терапевты и врачи общей практики, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Всего были обработаны данные по более чем 46,6 тысяч врачам-терапевтам. Стаж их работы варьируется от трех до 44 лет.

В список лучших из лучших попали 15 врачей из Башкирии:

 – Айгуль Гизатуллина, поликлиника № 50, Уфа

- Светлана Комарова, клиническая больница № 18, Уфа,

–Юлия Ахмаметьева, поликлиника № 47, Уфа,

- Дина Сайфуллина, городская больница Нефтекамска,

- Наталья Мухамедьярова, клиническая больница № 18, Уфа,

– Азат Ахметкужин, Аскаровская центральная районная больница,

– Альфред Мурзагулов, поликлиника № 52, Уфа,

- Зиля Кучимова, клиническая больница № 18, Уфа,

– Владимир Гордиенко, Белебеевская центральная районная больница,

– Светлана Атнагулова, клиническая больница № 1, Стерлитамак,

- Марина Никифорова, больница № 2, Стерлитамак,

-  Фануза Галиаскарова, клиническая больница № 1, Стерлитамак,

– Гузалия Финогенова, городская больница Нефтекамска,

- Римма Мелихова, больница № 39, Стерлитамак,

- Тамара Донец, Туймазинская центральная районная больница, 

 

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